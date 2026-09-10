|Langfristiges Engagement
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10.09.2026 11:10:03
Partners Group-Aktie freundlich: Neues Büro in Stockholm eröffnet
Partners Group hat ein neues Büro in Stockholm in Schweden eröffnet.
Die Nähe zu Kunden, Partnern und institutionellen Investoren soll in der Region ausgebaut werden. Das Stockholmer Büro von Partners Group wird von Carina Spitzkopf geleitet, der Head of Direct Lending DACH & Nordics.Im Schweizer Handel steigt die Partners Group-Aktie zeitweise um 0,18 Prozent auf 666,39 Franken.
awp-robot/ys/ra
Baar (awp)
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