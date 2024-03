Partners Group-Aktie fester: Michael Marquardt zum Partner und Head Business Services ernannt

Marquardt werde sein Amt am 1. April 2024 antreten, heisst es in einer Mitteilung vom Dienstag. Er werde in Singapur, dem regionalen Zentrum von Partners Group in Asien, tätig sein.

Den Angaben zufolge stösst Marquardt von IQ-EQ, einem globalen Anbieter von Verwaltungs-, Compliance- und Reporting-Dienstleistungen, zu Partners Group. Zuletzt hatte er dort das Amt des Regional CEO für Asien inne.

Die Partners Group-Aktie notiert an der SIX zeitweise 1,01 Prozent höher bei 1'294,50 Franken.

an/rw

Baar (awp)