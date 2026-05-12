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Neue Partnerschaft 12.05.2026 13:18:37

Partners Group-Aktie fester: geht Vertriebspartnerschaft mit Bank of East Asia ein

Partners Group-Aktie fester: geht Vertriebspartnerschaft mit Bank of East Asia ein

Partners Group hat eine neue Vertriebspartnerschaft mit "The Bank of East Asia" (BEA) abgeschlossen.

Es handle sich dabei um den ersten Vertriebspartner mit Sitz in Hongkong, betonte der Privatmarkt-Spezialist am Dienstag in einem Communiqué.

Im Rahmen der Kooperation erhielten Vermögensverwaltungs- und High-Net-Worth-Kunden der BEA Zugang zu ausgewählten Private-Markets-Anlagen von Partners Group. Gemeinsam mit der BEA wolle man die globale Plattform und Investmentexpertise einem breiteren Anlegerkreis zugänglich machen.

Hongkong sei für Partners Group ein wichtiger Markt im Bereich Private Wealth, heisst es weiter. Das Unternehmen hatte dort 2024 ein Büro eröffnet, das als Drehscheibe für Kundenaktivitäten in Hongkong und im Grossraum China dient.

Die Partners Group-Aktie gewinnt an der SIX zeitweise 0,11 Prozent auf 886,18 Franken.

ra/uh

Baar (awp)

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Bildquelle: Keystone
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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’629.41 19.27 SB1BHU
Short 13’891.86 13.94 S7LBMU
Short 14’423.43 8.79 SSTBFU
SMI-Kurs: 13’110.07 12.05.2026 13:20:42
Long 12’545.99 19.85 SW7BAU
Long 12’244.51 13.58 S7SB9U
Long 11’721.43 8.82 SWFBJU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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