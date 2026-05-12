|Neue Partnerschaft
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12.05.2026 13:18:37
Partners Group-Aktie fester: geht Vertriebspartnerschaft mit Bank of East Asia ein
Partners Group hat eine neue Vertriebspartnerschaft mit "The Bank of East Asia" (BEA) abgeschlossen.
Im Rahmen der Kooperation erhielten Vermögensverwaltungs- und High-Net-Worth-Kunden der BEA Zugang zu ausgewählten Private-Markets-Anlagen von Partners Group. Gemeinsam mit der BEA wolle man die globale Plattform und Investmentexpertise einem breiteren Anlegerkreis zugänglich machen.
Hongkong sei für Partners Group ein wichtiger Markt im Bereich Private Wealth, heisst es weiter. Das Unternehmen hatte dort 2024 ein Büro eröffnet, das als Drehscheibe für Kundenaktivitäten in Hongkong und im Grossraum China dient.
Die Partners Group-Aktie gewinnt an der SIX zeitweise 0,11 Prozent auf 886,18 Franken.
ra/uh
Baar (awp)
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