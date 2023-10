Partners Group-Aktie fällt zeitweise unter 1'000 CHF: Partners Group entlässt offenbar über 100 Leute

105 Mitarbeiter hätten soeben die Kündigung erhalten, schreibt das Finanzportal "Inside Paradeplatz".

Die über 100 Kündigungen seien zudem lediglich "der Auftakt einer grösseren Entlassungswelle" sein, heisst es in dem Bericht unter Berufung auf einen Insider. Bis Ende 2024 werde es weitere 200 Mitarbeiter treffen.

Partners Group wollte dies auf Anfrage der Nachrichtenagentur nicht kommentieren. Ein Sprecher bestätigte aber, dass "die Organisationsstruktur" regelmässig überprüft werde. Diese Überprüfungen würden alle paar Jahre für das gesamte Unternehmen stattfinden. Es gehe dabei darum, ein bereits gut funktionierendes Unternehmen zu optimieren, betonte er.

Der Zuger Asset Manager ist in den vergangenen Jahren stark gewachsen und verwaltet mittlerweile Vermögen in der Höhe von 142 Milliarden US-Dollar. Auch die Mitarbeiterzahl ist stetig angestiegen: Ende Juni beschäftigte die auf Privatmarktanlagen spezialisierte Gesellschaft in Vollzeitstellen gerechnet 1877 Menschen. Ausserdem wurde im ersten Halbjahr 2023 nach früheren Aussagen des Managements auch weiteres Geld in Technologie gesteckt.

Das Geschäft des auf Privatmarktanlagen spezialisierten Unternehmens ist sehr personalintensiv, und die Personalkosten machen einen Grossteil der Gesamtkosten aus. Skaleneffekte sind kaum möglich, und die Anzahl Mitarbeiter wächst üblicherweise im Einklang mit den verwalteten Vermögen.

Für die Partners Group-Aktie geht es im SIX-Handel zwischenzeitlich 2,44 Prozent auf 999,95 Franken nach unten.

ys/rw

Zürich (awp)