Partners-Group-Aktie etwas tiefer nach Zahlen

Zürich (awp) - Die Aktien von Partners Group notieren im frühen Handel am Dienstag etwas tiefer. Der Vermögensverwalter hat vorbörslich Jahreszahlen vorgelegt, die mehr oder weniger im Rahmen der Markterwartungen ausgefallen sind.

Partners Group eröffneten zunächst deutlich im Plus, fielen daraufhin aber bald ins Minus. Gegen 9.30 Uhr geben sie 0,3 Prozent auf 809,60 Franken ab, während der SMI mit +1,24 Prozent klar positiv tendiert. Die Titel des Zuger Asset Managers waren zuletzt massiv zurückgekommen, und stehen im laufenden Jahr mittlerweile rund 18 Prozent im Minus.

Es gab mit der Zahlenvorlage 2025 keine grösseren Überraschungen: Zahlen im Rahmen der Markterwartungen und Ziele bestätigt bzw. keine Mittelfristziele oder ähnliches trotz Investorentag. Analysten sprechen von soliden Ergebnissen.

Angesichts der zu erwartbaren Umsätze und insgesamt gemischter Ergebnisse (bessere Kosten, schwächere Wechselkurse, Absicherungsgeschäfte und Zinsaufwendungen) sowie der Bestätigung der Prognose für das Geschäftsjahr 2026 sei zumindest mit einer neutralen Reaktion der Aktie rechnen, schrieb die UBS in einem Kommentar vor Börsenbeginn.

Angaben zum Exposure in Private Credit und im Software-Sektor stimmten die Marktbeobachter derweil einigermassen zuversichtlich. Das Exposure in Private Credit bei Evergreens und das Exposure im Software-Sektor sei begrenzt, heben Analysten Angaben vom Morgen positiv hervor. Das Exposure Private Credit bei Evergreens mache lediglich 500 Millionen US-Dollar oder 0,3 Prozent der Gesamt-Vermögen aus, schreibt etwa Vontobel.

Und "Direct Lead Equity" und "Private Credit" machten im Software-Bereich beide je weniger als 2 Prozent der verwalteten Vermögen aus. Damit sei das Engagement weit unter dem Engagement vieler globaler Wettbewerber, so der Experte.

Auch profitieren die Aktionäre von einer um 10 Prozent höheren Dividende - und damit mehr als Analysten im Durchschnitt erwartet hatten.

ys/uh