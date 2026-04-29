|Neue Schiffe
|
29.04.2026 21:01:36
Partners Group-Aktie: Erweiterung der Flotte von North Star mittels Eigenkapital
Partners Group hat weiteres Eigenkapital in die britische Tochter North Star investiert, um vier neue Service-Schiffe für den Offshore-Windmarkt zu erwerben.
Die Transaktion wurde im April abgeschlossen, wie die Investmentgesellschaft am Mittwochabend mitteilte. Die Schiffe sollen auch die Kundenbasis des Unternehmens erweitern, seine operative Reichweite in den wichtigsten europäischen Märkten ausbauen.
Partners Group hat North Star im Jahr 2022 übernommen. Das Portfoliounternehmen wird laut den Angaben voraussichtlich ein EBITDA von rund 100 Millionen britischen Pfund erwirtschaften, was einem dreifachen Wachstum in den letzten vier Jahren entspricht.
awp-robot/ls/an
Baar (awp)
Weitere Links:
3 Chip-Aktien fürs BX Musterportfolio: Cadence, Arista & BE Semiconductor im Check
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt:
NEU✅ Cadence Design Systems – US1273871087
NEU✅ Arista Networks – US0404132054
NEU✅ BE Semiconductor – NL0012866412
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerFed und Tech-Bilanzen im Blickpunkt: US-Börsen im Minus -- SMI und DAX letztlich tiefer -- Chinas Börsen schliessen im Plus - Nikkei ruht feiertagsbedingt
Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex zeigten sich am Mittwoch mit negativer Tendenz. In den USA sind rote Vorzeichen zu sehen. An den chinesischen Börsen ging es zur Wochenmitte nach oben. Der Handel in Japan ruhte derweil feiertagsbedingt.