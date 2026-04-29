Partners Group-Aktie: Erweiterung der Flotte von North Star mittels Eigenkapital

Damit wächst die Flotte von North Star auf 14 Schiffe und zählt zu den grössten in Europa.

Die Transaktion wurde im April abgeschlossen, wie die Investmentgesellschaft am Mittwochabend mitteilte. Die Schiffe sollen auch die Kundenbasis des Unternehmens erweitern, seine operative Reichweite in den wichtigsten europäischen Märkten ausbauen.

Partners Group hat North Star im Jahr 2022 übernommen. Das Portfoliounternehmen wird laut den Angaben voraussichtlich ein EBITDA von rund 100 Millionen britischen Pfund erwirtschaften, was einem dreifachen Wachstum in den letzten vier Jahren entspricht.

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Baar (awp)