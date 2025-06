Partners Group-Aktie dreht ins Plus: Partners Group eröffnet neuen Hauptstandort in Abu Dhabi - Übernahme in Kundenauftrag

Die Gruppe hat dazu in Abu Dhabi einen Hauptstandort eröffnet und will von da aus auch in Afrika oder Zentralasien wachsen, wie es am Dienstag in einer Mitteilung hiess.

Von Abu Dhabi aus will Partners Group das Geschäft im Nahen und Mittleren Osten, Afrika und Zentralasien entwickeln. Die Leitung des Büros übernimmt Suhail Albaz. Abu Dhabi habe sich zu einem wichtigen Standort für Investitionen in die Bereiche Energie, Technologie, Produktion der neusten Generation oder digitale Dienstleistungen entwickelt und ziehe immer mehr Kapital dafür an.

Im Nahen Osten ist die Partners Group bereits seit 2010 mit einer Niederlassung in Dubai präsent. Heute beschäftigen die Portfoliogesellschaften der Gruppe laut den Angaben mehr als 2000 Mitarbeitende in der Region.

Partners Group übernimmt Unternehmen für Haustierfutter

Der Vermögensverwalter Partners Group will im Namen seiner Kunden MPM Products von der Investmentgruppe 3i kaufen. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Grossbritannien betreibt Premium-Katzenfuttermarken.

Partners Group werde mit dem Management-Team von MPM zusammenarbeiten, um das Wachstum des Unternehmens zu beschleunigen, heisst es in einer Mitteilung vom Dienstag. Finanzielle Details werden keine genannt.

MPM betreibt Nassfuttermarken für Katzen wie Applaws, Reveal und Encore. Für die Produkte würden echtes Fleisch und echter Fisch verwendet, womit sich diese "sichtbar" von den Angeboten des Massenmarktes unterschieden würden.

Die Produkte werden in über 50 Ländern online und ein Detailhandelsgeschäften vertrieben, mit einer den Angaben zufolge starken Position in Nordamerika und Europa.

An der SIX gewinnt die Aktie der Partners Group am Dienstag zeitweise 0,49 Prozent auf 1'020,50 Franken, nachdem sie anfangs noch nachgegeben hatte.

mk/ra

Baar (awp)