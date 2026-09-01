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Bilanz im Blick 01.09.2026 09:39:36

Partners Group-Aktie bricht massiv ein: Gewinnrückgang und CEO-Wechsel angekündigt

Partners Group-Aktie bricht massiv ein: Gewinnrückgang und CEO-Wechsel angekündigt

Der Vermögensverwalter Partners Group hat im ersten Halbjahr in etwa im Rahmen der Markterwartungen abgeschlossen.

Geschäftsertrag und Gewinn gingen etwas zurück. Derweil kommt es an der Unternehmensspitze zu einem Wechsel.

Die Erträge sanken in den ersten sechs Monaten 2026 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 7 Prozent auf 1,12 Milliarden Franken, wie die auf Privatmarktanlagen spezialisierte Gesellschaft am Dienstag mitteilte. Das lag an deutlich tieferen Einnahmen aus Performance Fees, die mit 216 Millionen um 39 Prozent zurückgingen. Die Einnahmen aus den erfolgsabhängigen Gebühren erreichten damit einen Anteil von 19 Prozent der Gesamteinnahmen.

Die Haupt-Ertragsquelle für Partners Group sind die fixen Managementgebühren, welche sich abhängig von den verwalteten Vermögen entwickeln. Diese Einnahmen beliefen sich im ersten Semester auf 905 Millionen (+6%). Wie bereits seit Juli bekannt, verwaltete der Zuger Asset Manager Ende Juni 186 Milliarden Dollar nach 185 Milliarden Ende 2025.

Der EBITDA ging damit im ersten Semester um 9 Prozent auf 706 Millionen Franken zurück, was einer Marge von 63 Prozent entspricht. Und der Gewinn fiel mit 502 Millionen um 13 Prozent tiefer aus.

Mit Blick in die Zukunft bestätigte Partners Group derweil die Prognose für das Gesamtjahr: Für 2026 rechnet der Zuger Asset Manager weiterhin mit neuen Kapitalzusagen im Umfang von 26 bis 32 Milliarden US-Dollar. Neu rechnet er beim Anteil der Performanceerträge am Gesamteinkommen mit etwa 20 bis 25 Prozent. Zuletzt hatte es geheissen, er solle 2026 insgesamt am unteren Ende der eigentlichen Zielbreite von 25 bis 40 Prozent zu liegen kommen.

Zudem kündigte Partners Group per 1. Januar 2027 einen Wechsel an der Spitze an: CEO David Layton soll in den Investmentbereich zurückkehren als Chief Investment Officer und "Chairman of the Global Investment Committee". Roberto Cagnati, Partner, sowie Juri Jenkner, Partner und President, werden Co-CEOs. Layton war dann acht Jahre lang Unternehmenschef: zunächst ab 2019 als Co-CEO und seit 2021 als alleiniger CEO.

So reagiert die Aktie

Die Aktien von Partners Group sind am Dienstag deutlich tiefer in den Handel gestartet. Das Unternehmen hat im ersten Halbjahr 2026 weniger Geschäftsertrag und Gewinn gemacht. Und neu wird auch im Gesamtjahr 2026 die Zielrange bei den Performance Fees nicht erreicht.

Partners Group verlieren an der SIX zeitweise 8,2 Prozent auf 673 Franken. Die Titel des Zuger Vermögensverwalters sind im laufenden Jahr massiv zurückgekommen und waren Ende Juni mit den Turbulenzen rund um die Evergreens-Rücknahmeforderungen bis auf 632,40 Franken gefallen. Seither erholten sie sich allerdings wieder recht klar auf 732,80 Franken am Vorabend.

Das einst erfolgsverwöhnte Unternehmen, das regelmässig die Markterwartungen schlug, war zuletzt vermehrt in Turbulenzen geraten: etwa durch die erhöhten Rücknahmeforderungen oder Angriffe des Shortstellers Grizzly. Am Markt war für heute auf positive Überraschungen spekuliert worden, wie es im Handel heisst. Diese seien allerdings ausgeblieben.

Insgesamt erzielte das Unternehmen im ersten Semester 2026 solide Zahlen: Das operative Ergebnis EBITDA fiel mehr oder weniger im Rahmen der Erwartungen aus. Die entsprechende Marge lag mit 63 Prozent wie üblich über 60 Prozent, nachdem einige Marktbeobachter im Vorfeld eine Marge unterhalb dieser Zielvorgabe des Unternehmens befürchtet hatten.

Allerdings rechnet Partners Group neu mit einem Anteil der Performance-Erträge am Gesamteinkommen von etwa 20 bis 25 Prozent. Zuletzt hatte es geheissen, er solle 2026 insgesamt am unteren Ende der mittelfristigen Zielbandbreite von 25 bis 40 Prozent zu liegen kommen. Vontobel verweist in einem ersten Kommentar darauf, dass dies vom Timing bestimmter Exits abhänge.

Partners Group spreche nach wie vor mit Zuversicht von einer "vollen Exit-Pipeline" für das zweite Halbjahr, weise aber darauf hin, dass einzelne Exits ins Jahr 2027 verschoben werden könnten, heisst es dazu auch von der ZKB.

Der angekündigte Wechsel an der Unternehmensspitze schlägt derweil am Markt unter den Analysten keine grossen Wellen. CEO David Layton legt sein Amt nieder und konzentriert sich wieder nur auf Investments. Dafür übernehmen zwei Partners-Group-Eigengewächse - Roberto Cagnati und Juri Jenker - per 1. Januar 2027 die Co-Leitung.

Baar (awp) / Zürich (awp)

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