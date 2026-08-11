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11.08.2026 06:37:00
Partners Bank (CA): Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Partners Bank (CA) hat am 08.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS wurde auf 0.44 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Partners Bank (CA) 0.270 USD je Aktie verdient.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 0.94 Prozent auf 8.6 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 8.5 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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