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19.06.2026 06:37:00
Partners Bank (CA) stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Partners Bank (CA) gab am 16.06.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 0.43 USD, nach 0.330 USD im Vorjahresvergleich.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 12.41 Prozent auf 9.3 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 8.3 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
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