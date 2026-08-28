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28.08.2026 06:37:00
Partner Communications Company vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Partner Communications Company hat sich am 26.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.
In Sachen EPS wurden 0.45 ILS je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Partner Communications Company 0.390 ILS je Aktie eingenommen.
Auf der Umsatzseite hat Partner Communications Company im vergangenen Quartal 790.0 Millionen ILS verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 1.50 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Partner Communications Company 802.0 Millionen ILS umsetzen können.
Redaktion finanzen.ch
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