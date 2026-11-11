Partner Communications Company: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Partner Communications Company hat am 09.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Das EPS wurde auf 0.54 ILS beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Partner Communications Company 0.490 ILS je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 5.74 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 784.0 Millionen ILS generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 829.0 Millionen ILS ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch