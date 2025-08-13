Partner Communications: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Partner Communications veröffentlichte am 10.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0.11 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0.080 USD je Aktie generiert.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Partner Communications im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1.48 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 224.1 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 220.9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch