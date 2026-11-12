Partner Agent präsentierte Quartalsergebnisse

Partner Agent hat am 11.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 1.21 JPY. Im Vorjahresquartal waren -2.320 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 6.78 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1.36 Milliarden JPY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 1.27 Milliarden JPY.

Redaktion finanzen.ch