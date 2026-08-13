Partner Agent legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Partner Agent hat am 12.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.62 JPY gegenüber -2.650 JPY im Vorjahresquartal.

Mit einem Umsatz von 1.36 Milliarden JPY, gegenüber 1.41 Milliarden JPY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 3.56 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.ch