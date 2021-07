Partenariat entre European Wellness et le gouvernement provincial chinois pour faire progresser l'éducation en médecine régénérative biologique

EDENKOBEN, Allemagne, le 1er juill. 2021 /CNW/ - Le European Wellness Biomedical Group (European Wellness), par l'intermédiaire de son service éducatif, l'European Wellness Academy (EWA), a signé une lettre d'intention avec le gouvernement populaire de Zhifu, ou Yantai City, dans la province du Shandong, en Chine. Ce partenariat établira le premier centre international d'éducation en médecine régénérative biologique dans la province du Shandong, par le biais de l'événement en collaboration avec l'Union européenne « Connecting Shandong with Fortune Global 500 & Deepening Shandong ».

Lors d'une séance de signatures numériques en direct, les deux parties se sont entendues sur un partenariat qui verra un investissement total de 100 millions de yuans (15,4 millions de dollars états-uniens) pour la construction et le lancement d'un centre d'éducation en médecine régénérative biologique de classe mondiale, pour la gestion des maladies et de l'esthétique à Yantai City, en Chine.

Ce projet de plusieurs millions de dollars arrive à un moment où la médecine régénérative biologique s'est rapidement avérée un domaine d'intérêt, à l'échelle mondiale comme en Chine, dans un contexte où les préoccupations en matière de santé sont croissantes. Cette collaboration viendra compléter les efforts visant à améliorer les ressources, la formation et les connaissances en médecine régénérative intégrée dans la région, afin de répondre à la demande actuelle et future.

L'EWA était représentée par le président du groupe, le professeur et docteur Mike Chan, à la séance de signatures organisée par le comité du parti provincial du Shandong et supervisée par le bureau du gouvernement municipal. Étaient aussi présents des représentants d'entreprises de Fortune Global 500, dont le président du conseil d'administration de Continental, le vice-président directeur et chef de la direction de Pirelli, et le premier vice-président et chef de la direction de Saint-Gobain pour la région Asie-Pacifique.

« Le fardeau mondial des maladies chroniques augmente rapidement. La médecine régénérative constitue l'avenir et le présent. Pour faire face aux besoins futurs, la formation et l'enseignement sont cruciaux; le nombre de professionnels de haut niveau pour la médecine et le mieux-être doit pouvoir répondre aux demandes à venir », a déclaré le professeur et docteur Mike Chan, Directeur du Scientific Committee for Regenerative Medicine de la European Society of Preventative, Regenerative and Anti-Aging Medicine (ESAAM).

European Wellness Academy

Située en Allemagne, en Suisse, en Grèce et en Malaisie, l'EWA est un organisme agréé par le CPD doté d'une aile de formation et de développement de haut niveau qui s'articule autour des modalités de pointe de la médecine bio-régénérative pour les praticiens et les chercheurs. L'Académie compte de nombreuses années d'expérience clinique combinée et une équipe universitaire de base composée de médecins et de scientifiques qualifiés possédant de nombreuses affiliations et certifications internationales.

