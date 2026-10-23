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23.10.2026 06:37:00
Parshva Enterprises stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Parshva Enterprises hat am 22.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Das EPS wurde auf 0.08 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0.070 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 67.8 Millionen INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 7.95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 62.8 Millionen INR in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.ch
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