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13.08.2026 06:37:00
Parsharti Investment präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Parsharti Investment äusserte sich am 12.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.37 INR. Im Vorjahresquartal hatten 1.48 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Parsharti Investment hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 498.1 Millionen INR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 45.11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 907.5 Millionen INR erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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