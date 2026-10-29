Parnami Credits veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Parnami Credits liess sich am 26.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Parnami Credits die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS lag bei 1.74 INR. Im letzten Jahr hatte Parnami Credits einen Gewinn von 1.21 INR je Aktie eingefahren.

Umsatzseitig wurden 60.3 Millionen INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Parnami Credits 44.7 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch