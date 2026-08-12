Parnami Credits legte Quartalsergebnis vor

Parnami Credits hat am 10.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1.42 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1.12 INR je Aktie vermeldet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 36.76 Prozent auf 57.7 Millionen INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 42.2 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch