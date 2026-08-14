Parmeshwari Silk Mills: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Parmeshwari Silk Mills gab am 12.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS lag bei 8.28 INR. Im letzten Jahr hatte Parmeshwari Silk Mills einen Gewinn von 8.34 INR je Aktie eingefahren.

Parmeshwari Silk Mills hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 614.6 Millionen INR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 1.31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 622.8 Millionen INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch