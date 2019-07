Parmalat Canada annonce la conclusion de l'acquisition de la division de fromage naturel de Kraft Heinz

TORONTO, le 2 juill. 2019 /CNW/ - Parmalat Canada Inc. (« Parmalat Canada »), une filiale du Groupe Lactalis, est heureuse de confirmer la conclusion de la transaction annoncée précédemment concernant l'acquisition de la division des fromages naturels de Kraft Heinz Canada pour une somme de 1,62 milliard de dollars canadiens (près de 1,24 milliard de dollars américains selon le taux de change actuel). Cette acquisition englobe les marques Cracker Barrel, P'tit Québec et aMOOza! au sein du marché canadien.

Selon les modalités de la transaction, Parmalat Canada se porte acquéreur de l'installation de production de Kraft Heinz située à Ingleside, en Ontario, d'importants volumes de quotas laitiers et d'environ 400 employés qui travaillent à l'installation d'Ingleside.

La transaction représente un investissement important au sein du secteur des produits laitiers au Canada. De plus, elle constitue un engagement ferme envers les activités canadiennes du Groupe Lactalis, tirant parti de la présence actuelle de Parmalat Canada au pays. L'entreprise compte plus de 3 000 employés, 16 usines de transformation des produits laitiers et une installation consacrée à la recherche et au développement.

Groupe Lactalis

Groupe Lactalis est une entreprise familiale de troisième génération fondée en France dans les années 1930. L'entreprise, qui compte aujourd'hui plus de 80 000 employés et de 250 installations partout dans le monde, est déterminée à offrir aux consommateurs un éventail toujours plus vaste de produits dans toutes les catégories de produits laitiers sous plusieurs marques bien connues, dont Président®, Galbani® et Parmalat®. Consultez le www.lactalis.fr/en/ pour en savoir plus au sujet du Groupe Lactalis.

Parmalat Canada, filiale du Groupe Lactalis forte de près de 140 ans d'expérience au sein du secteur canadien des produits laitiers, est déterminée à offrir des produits délicieux et nutritifs et à contribuer à la santé et au bien-être des Canadiens grâce à ses marques emblématiques comme Beatrice, Lactantia, Astro, Black Diamond et Balderson.

Parmalat Canada emploie directement plus de 3 000 Canadiens, soutient des centaines de familles d'agriculteurs et contribue aux moyens de subsistance de milliers de Canadiens qui fournissent des services essentiels aux seize sites de fabrication et à la chaîne d'approvisionnement de Parmalat Canada. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site www.parmalat.ca/fr/.

SOURCE Parmalat Canada