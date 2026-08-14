Parle Software gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Parle Software hat sich am 12.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 2.40 INR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0.020 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 60.8 Millionen INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2400.82 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Parle Software einen Umsatz von 2.4 Millionen INR eingefahren.

Redaktion finanzen.ch