Parkway Acquisition zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Parkway Acquisition hat am 27.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Auf der Umsatzseite standen 20.6 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 18.8 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch