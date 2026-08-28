Parkson: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Parkson hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 26.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.01 MYR. Im Vorjahresquartal waren 0.010 MYR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 12.84 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 504.7 Millionen MYR. Im Vorjahreszeitraum waren 579.1 Millionen MYR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch