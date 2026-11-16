Parkson retail Asia stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Parkson retail Asia hat am 13.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Umsatzseitig standen 40.7 Millionen SGD in den Büchern – ein Minus von 6.50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Parkson retail Asia 43.6 Millionen SGD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch