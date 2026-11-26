Parkson hat am 25.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0.01 MYR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Parkson ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0.010 MYR in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 5.90 Prozent auf 527.6 Millionen MYR. Im Vorjahresviertel hatte Parkson 560.7 Millionen MYR umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch