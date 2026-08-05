PARKER: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

PARKER hat am 03.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 46.08 JPY gegenüber 50.03 JPY im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat PARKER im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11.65 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 19.36 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 17.34 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch