PARKER informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

PARKER hat am 04.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 44.41 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte PARKER ein EPS von 48.27 JPY je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat PARKER 18.94 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 8.67 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 17.43 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch