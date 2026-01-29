Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’108 0.7%  SPI 18’117 0.5%  Dow 49’016 0.0%  DAX 24’571 -1.0%  Euro 0.9176 -0.1%  EStoxx50 5’951 0.3%  Gold 5’531 2.1%  Bitcoin 67’445 -1.3%  Dollar 0.7676 -0.1%  Öl 70.0 1.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204Rheinmetall345850DocMorris4261528Sika41879292Partners Group2460882Swiss Re12688156
Top News
Roche-Aktie: JP Morgan Chase & Co. vergibt Bewertung mit Neutral
ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie erhält von RBC Capital Markets Bewertung: Sector Perform
Siemens-Analyse: Aktie von DZ BANK mit Kaufen bewertet
Microsoft-Aktie fällt trotz starken Gewinn- und Umsatzzahlen - KI-Ausgaben im Blick
Analyse: Buy-Bewertung für Continental-Aktie von UBS AG
Suche...

Parker Hannifin Aktie 960541 / US7010941042

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

29.01.2026 13:38:04

Parker Hannifin Corp. Bottom Line Falls In Q2

Parker Hannifin
722.38 CHF 1.62%
Kaufen Verkaufen

(RTTNews) - Parker Hannifin Corp. (PH) announced a profit for second quarter that Drops, from last year

The company's earnings totaled $845 million, or $6.60 per share. This compares with $949 million, or $7.25 per share, last year.

Excluding items, Parker Hannifin Corp. reported adjusted earnings of $980 million or $7.65 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 9.1% to $5.174 billion from $4.743 billion last year.

Parker Hannifin Corp. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $845 Mln. vs. $949 Mln. last year. -EPS: $6.60 vs. $7.25 last year. -Revenue: $5.174 Bln vs. $4.743 Bln last year.

-Guidance: Full year EPS guidance: 30.40 To 31.00 Full year revenue guidance: % To 7.5 %

Nachrichten zu Parker Hannifin Corp.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Parker Hannifin Corp.

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: KLA, Alphabet & BBVA mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ KLA
✅ Alphabet A
✅ BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: KLA, Alphabet & BBVA mit François Bloch

Inside Trading & Investment

13:33 Julius Bär: 13.00% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (58%) auf Nestle SA, Swatch Group AG, Swiss Re AG, UBS Group AG
11:48 Eine Woche der Erholung für US-Aktien
10:13 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold / Silber – Davos hallt nach/Banco Santander / Inditex – Spanische Top-Stars
10:02 SMI taucht kräftig ab
09:41 Marktüberblick: Bilanzsaison im Anlegerfokus
28.01.26 3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: KLA, Alphabet & BBVA mit François Bloch
27.01.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 7.50% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Roche, Swisscom, UBS
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’593.81 19.73 SNWBGU
Short 13’870.09 13.86 SVRBMU
Short 14’375.01 8.98 SV5BGU
SMI-Kurs: 13’108.13 29.01.2026 13:39:11
Long 12’533.90 19.73 SXTBSU
Long 12’256.23 13.93 SEUBOU
Long 11’713.83 8.86 S1YBEU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Deutsche Bank-Aktie verliert: Razzia bei deutschem Branchenprimus - Verdacht der Geldwäsche
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Kurssprung bei NVIDIA-Aktie: China-Geschäft vor Comeback dank H200-Freigabe
Ausblick: ASML NV verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
SAP-Aktie tiefrot: Deutlicher Gewinnanstieg auf Jahres- und Quartalssicht - Umsatzerwartungen leicht verfehlt
Hold-Analyse: Deutsche Bank AG bewertet Roche-Aktie
Logitech-Aktie mit Berg- und Talfahrt: Computerzubehörhersteller mit starkem dritten Quartal
ABB-Aktie steigt auf Rekordhoch: Sprung im Schlussquartal - Industrieareal in Zürich verkauft
Qualitätsaktien vor dem Comeback: 3 ETFs für stabile Renditen in volatilen Zeiten
Idorsia-Aktie gibt schlussendlich nach: Lizenzvereinbarung für Quviviq in Lateinamerika abgeschlossen

Top-Rankings

KW 4: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 4: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 4: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
13:50 Honeywell übertrifft Erwartungen - Ausgliederung der Aerospace-Sparte früher
13:49 Rekord: Baumaschinenhersteller Caterpillar startet zum Jahresschluss durch
13:49 Moskau warnt vor Auslaufen des letzten Abrüstungspakts mit USA
13:38 WDH/ROUNDUP 3: London und Peking nähern sich an - Visafreie Reisen
13:36 Weniger Geld für Unfallopfer ohne Helm gefordert
13:31 Pilotprojekt: Münchner S-Bahn rangiert Zug aus der Ferne
13:23 ROUNDUP: H&M überrascht im Schlussquartal - Aber schwacher Jahresauftakt
13:22 ROUNDUP 3: London und Peking nähern sich an - Visafreie Reisen
13:19 Fahrradmesse Eurobike schrumpft und setzt auf Neuanfang
13:09 Immer mehr Drohnen - braucht es neue Regeln?