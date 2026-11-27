PARKEN Sport Entertainment A-S hat am 26.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf 7.30 DKK beziffert. Im Vorjahresviertel hatte PARKEN Sport Entertainment A-S 16.93 DKK je Aktie verdient.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat PARKEN Sport Entertainment A-S in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 19.84 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 490.3 Millionen DKK. Im Vorjahresviertel waren 611.7 Millionen DKK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch