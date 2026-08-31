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31.08.2026 06:37:00
PARKEN Sport Entertainment A-S öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
PARKEN Sport Entertainment A-S hat am 28.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
PARKEN Sport Entertainment A-S vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 2.11 DKK. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1.430 DKK je Aktie erwirtschaftet.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 6.32 Prozent auf 366.5 Millionen DKK aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 391.2 Millionen DKK erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
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