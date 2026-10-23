Parke Bancorp legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Parke Bancorp hat am 21.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 1.02 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Parke Bancorp 0.890 USD je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 5.23 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 37.3 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 39.2 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch