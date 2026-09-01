Park24 stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Park24 lud am 31.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 39.22 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 29.15 JPY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz lag bei 101.77 Milliarden JPY – das entspricht einem Abschlag von 0.73 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 102.52 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch