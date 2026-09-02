Park24: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Park24 veröffentlichte am 31.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0.24 USD, nach 0.200 USD im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 9.99 Prozent zurück. Hier wurden 634.2 Millionen USD gegenüber 704.6 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.ch