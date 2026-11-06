Park-Ohio hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Park-Ohio lud am 04.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Das EPS wurde auf 0.96 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Park-Ohio 0.380 USD je Aktie verdient.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Park-Ohio in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15.03 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 458.5 Millionen USD im Vergleich zu 398.6 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch