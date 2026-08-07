Park-Ohio hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Park-Ohio hat am 05.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0.86 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0.660 USD je Aktie in den Büchern standen.

Park-Ohio hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 440.1 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 10.00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 400.1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch