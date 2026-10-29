Park National präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Park National lud am 26.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 3.13 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2.92 USD je Aktie generiert.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 24.17 Prozent auf 210.5 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 169.5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch