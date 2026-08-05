Park Medi World hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Park Medi World hat am 03.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Analysten hatten für das Jahresviertel einen Gewinn je Aktie von 1.91 INR prognostiziert, während sie den Umsatz bei 4.76 Milliarden INR gesehen hatten.

Redaktion finanzen.ch