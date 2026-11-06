Park Hotels Resorts: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Park Hotels Resorts hat am 04.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0.10 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Park Hotels Resorts -0.080 USD je Aktie generiert.

Der Umsatz lag bei 602.0 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 1.31 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 610.0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch