Park City Group zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Park City Group hat am 28.09.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Das EPS lag bei 0.11 USD. Im letzten Jahr hatte Park City Group einen Gewinn von 0.090 USD je Aktie eingefahren.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Park City Group in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 3.12 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 5.6 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 5.8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

In Sachen EPS wurden 0.390 USD je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Park City Group 0.350 USD je Aktie eingenommen.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Park City Group in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 3.01 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 23.29 Millionen USD im Vergleich zu 22.61 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch