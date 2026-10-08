Park Electrochemical Aktie 48876531 / US70014A1043
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
08.10.2026 22:35:13
Park Aerospace Corp. Reveals Advance In Q2 Profit
(RTTNews) - Park Aerospace Corp. (PKE) reported earnings for its second quarter that Increased, from last year
The company's earnings totaled $4.534 million, or $0.21 per share. This compares with $2.404 million, or $0.12 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 26.9% to $20.791 million from $16.381 million last year.
Park Aerospace Corp. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $4.534 Mln. vs. $2.404 Mln. last year. -EPS: $0.21 vs. $0.12 last year. -Revenue: $20.791 Mln vs. $16.381 Mln last year.
Trading Signals: ABB: Vorfreude ist die schönste Freude
Die Aktie des Industriekonzerns macht sich daran, eine kurzfristige Konsolidierungsphase abzuschliessen. Mit Blick auf die anstehenden Zahlenvorlage könnten sich bei ABB eine Chance auf der Long-Seite bieten.Weiterlesen!
Nachrichten zu Park Electrochemical Corp Registered Shs
|
07.10.26
|Ausblick: Park Electrochemical öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
19.07.26
|Ausblick: Park Electrochemical informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
27.05.26
|Ausblick: Park Electrochemical gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
Analysen zu Park Electrochemical Corp Registered Shs
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise und Renditen belasten Börsen: SMI beendet Handel mit deutlichen Verlusten -- DAX geht schwächer in den Feierabend -- US-Handel endet uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt gaben im Donnerstagshandel deutlich nach. Die US-Börsen zeigten sich uneinheitlich. An den Börsen in Asien ging es am Donnerstag abwärts.