Park Electrochemical Aktie
09.10.2025 22:41:09
Park Aerospace Corp. Profit Climbs In Q2
(RTTNews) - Park Aerospace Corp. (PKE) released earnings for its second quarter that Increased, from last year
The company's earnings came in at $2.40 million, or $0.12 per share. This compares with $2.06 million, or $0.10 per share, last year.
The company's revenue for the period fell 2.0% to $16.38 million from $16.71 million last year.
Park Aerospace Corp. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $2.40 Mln. vs. $2.06 Mln. last year. -EPS: $0.12 vs. $0.10 last year. -Revenue: $16.38 Mln vs. $16.71 Mln last year.
Keine Nachrichten verfügbar.
