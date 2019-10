Pargesa schliesst erste 9 Monate 2019 mit höherem Gewinn ab

Genf (awp) - Die Beteiligungsgesellschaft Pargesa weist für die ersten neun Monate des Geschäftsjahres 2019 einen den Aktionären zuzurechnenden Konzerngewinn von 316 Millionen Franken aus gegenüber 251 Millionen im Vorjahreszeitraum.

Der Wert der Beteiligungen (Net Asset Value) sank per 30, September auf 10,3 Milliarden von 10,7 Milliarden Franken vor Jahresfrist, schrieb das Unternehmen in einer Mitteilung vom Mittwochabend. Die Verbindlichkeiten reduzierten sich auf 113 von 171 Millionen.

Die Ergebnisse aus nicht konsolidierten Beteiligungen, aus Private Equity- und anderen Investment-Fonds seien gestiegen. Die Beteiligungen an Imery und Parques Reunidos hätten das Ergebnis belastet.

In der ersten Hälfte des Jahres habe man die günstigen Marktbedingungen genutzt und Anteile an Total (per Terminkontrakt mit Fälligkeit im Januar 2020) und Adidas veräussert, wie es weiter hiess. Insgesamt führe dies zu Einnahmen von 744 Millionen Euro.

