Parexel und Veeva arbeiten zusammen, um klinische Studien zu beschleunigen

DURHAM, North Carolina und BARCELONA, Spanien, 16. April 2021 /PRNewswire/ -- Parexel und Veeva Systems (NYSE: VEEV) gaben heute eine strategische Zusammenarbeit bekannt, um klinische Studien durch Technologie- und Prozessinnovationen zu beschleunigen. Die einzigartige Zusammenarbeit kombiniert die besten Erfahrungen beider Unternehmen aus Tausenden von Studien weltweit - Parexel als führendes klinisches Forschungsunternehmen (CRO) und Veeva als Technologie-Innovator für Studien - um die Effizienz von Studien zu verbessern und neue Therapien schneller zum Patienten zu bringen.

Als Teil der Partnerschaft standardisiert Parexel die Suite von Veeva für klinische Operationen, einschliesslich Veeva Vault eTMF , Vault CTMS und Vault Study Startup , um die Abläufe zu optimieren. Veeva Vault CDMS für das klinische Datenmanagement wird ebenfalls ein Standardangebot von Parexel für seine Kunden werden.

Mit den Erkenntnissen von Sponsoren, Prüfzentren und Patienten werden die Unternehmen zusammenarbeiten, um die Cloud-Technologie von Veeva und die Prozesse von Parexel für die Durchführung von klinischen Studien kontinuierlich zu verbessern. Parexel wird frühzeitig Zugang zu den klinischen Produkten von Veeva erhalten und diese mitgestalten. Dazu gehören Innovationen zur Unterstützung von Prüfzentren und Patienten bei dezentralen klinischen Studien (DCT), risikobasiertem Qualitätsmanagement (RBQM) und gemeindebasierten Prüfzentren.

„Durch die Einführung der klinischen Lösungen von Veeva werden wir die Studienprozesse straffen, die Effizienz steigern und die Studiendurchführung und -teilnahme für Sponsoren, Prüfzentren und Patienten vereinfachen", so Jamie Macdonald, CEO von Parexel. „Durch diese erweiterte Partnerschaft mit Veeva erwarten wir, dass wir einen noch grösseren Wert für unsere Kunden schaffen und einen noch grösseren Einfluss auf das Leben der Patienten haben.

„Wir sind stolz darauf, mit Parexel zusammenzuarbeiten, um den Erfolg unserer Kunden zu fördern und Innovationen in der klinischen Forschung zu beschleunigen", sagt Peter Gassner, Gründer und CEO von Veeva. „Gemeinsam können wir beschleunigen, wie unsere Kunden neue Impfstoffe, Diagnostika, Geräte und Therapien zu Patienten in Not bringen."

Informationen zu Parexel

Parexel unterstützt die Entwicklung von innovativen neuen Medikamenten, um die Gesundheit von Patienten zu verbessern. Wir bieten Dienstleistungen an, die Kunden aus den Bereichen Biowissenschaften und Biopharmazie überall dabei helfen, wissenschaftliche Entdeckungen in neue Therapien umzusetzen. Von dezentralen klinischen Studien über regulatorische Beratungsleistungen bis hin zur Nutzung von Erkenntnissen aus der realen Welt - unsere therapeutischen, technischen und funktionalen Fähigkeiten werden durch eine tiefe Überzeugung von dem untermauert, was wir tun. Parexel wurde im Dezember 2020 von einem unabhängigen Gremium für Informa Pharma Intelligence als „Best Contract Research Organization" ausgezeichnet. Für weitere Informationen besuchen Sie www.corero.com , und besuchen Sie uns auf LinkedIn , Twitter , und Instagram .

Informationen zu Veeva Systems

Veeva ist der weltweit führende Anbieter von Cloud-Software für die Life-Science-Branche. Veeva hat sich der Innovation, der Produktqualität und dem Erfolg seiner Kunden verschrieben und bedient mehr als 975 Kunden, von den weltweit grössten Pharmaunternehmen bis hin zu aufstrebenden Biotech-Unternehmen. Als gemeinnützige Gesellschaft ist Veeva verpflichtet, die Interessen aller Stakeholder, einschliesslich der Kunden, Mitarbeiter, Aktionäre und der Branchen, für die das Unternehmen tätig ist, in Einklang zu bringen. Für weitere Informationen besuchen Sie veeva.com/eu .

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, einschliesslich der Marktnachfrage nach den Produkten und Dienstleistungen von Veeva und deren Akzeptanz, der Ergebnisse aus dem Einsatz der Produkte und Dienstleistungen von Veeva sowie der allgemeinen Geschäftslage (einschliesslich der anhaltenden Auswirkungen von COVID-19), insbesondere in der Life-Science-Branche. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf der historischen Performance von Veeva sowie auf den aktuellen Plänen, Schätzungen und Erwartungen des Unternehmens und stellen keine Zusicherung dar, dass diese Pläne, Schätzungen oder Erwartungen auch tatsächlich erreicht werden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen stellen die Erwartungen von Veeva zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung dar. Spätere Ereignisse können dazu führen, dass sich diese Erwartungen ändern, und Veeva lehnt jede Verpflichtung ab, die zukunftsgerichteten Aussagen in der Zukunft zu aktualisieren. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich abweichen. Weitere Risiken und Ungewissheiten, die sich auf die Finanzergebnisse von Veeva auswirken könnten, sind unter den Überschriften „Risk Factors" und „Management's Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations" in der Einreichung des Unternehmens auf Formular 10-K für den Zeitraum bis zum 31. Januar 2021 enthalten. Dieser ist auf der Website des Unternehmens unter veeva.com im Bereich „Investoren" und auf der Website der SEC unter sec.gov zu finden. Weitere Informationen zu potenziellen Risiken, die sich auf die tatsächlichen Ergebnisse auswirken könnten, werden in anderen Unterlagen enthalten sein, die Veeva von Zeit zu Zeit bei der SEC einreicht.

