Parex Resources informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Parex Resources präsentierte in der am 06.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Es stand ein EPS von 0.78 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Parex Resources noch ein Gewinn pro Aktie von 0.520 USD in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 149.26 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 547.9 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 219.8 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch