Pardee Resource informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Pardee Resource hat am 10.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Pardee Resource hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2.30 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 15.07 USD je Aktie gewesen.

Im abgelaufenen Quartal hat Pardee Resource 6.7 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 23.09 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 8.7 Millionen USD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.ch