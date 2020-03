Parcs Canada suspend temporairement tous les services aux visiteurs partout au pays jusqu'à nouvel ordre

GATINEAU, QC, le 17 mars 2020 /CNW/ - La santé et la sécurité des Canadiens et Canadiennes, des visiteurs et des membres de l'équipe Parcs Canada est d'une importance primordiale pour l'Agence. Parcs Canada suit les conseils des experts de la santé publique et prend des mesures pour appuyer les efforts du gouvernement du Canada visant à limiter la propagation de la COVID-19 et à réduire les risques pour les visiteurs, les employés et les autres utilisateurs des espaces de Parcs Canada.

À compter de 0 h 01 le jeudi 19 mars 2020, Parcs Canada suspend temporairement tous les services aux visiteurs dans tous les parcs nationaux, lieux historiques nationaux et aires marines nationales de conservation du pays jusqu'à nouvel ordre. L'Agence surveillera la situation et communiquera des informations régulièrement.

Parcs Canada limitera ses activités aux opérations de base essentielles et plusieurs membres du personnel travailleront de la maison. Les installations destinées aux visiteurs seront fermées temporairement, y compris les toilettes et les installations d'utilisation diurne. Certaines activités de conservation seront également suspendues temporairement, notamment des projets avec des chercheurs externes.

Bien que les services aux visiteurs sont temporairement suspendus, Parcs Canada continuera de fournir un certain nombre de services essentiels, y compris la gestion des routes et le déneigement, les services d'incendie, l'exploitation des barrages et la gestion de l'eau sur les voies navigables historiques ainsi que les services de prévision et de contrôle des avalanches, entre autres.

Les visiteurs pourront utiliser les secteurs de l'avant-pays et de l'arrière-pays ainsi que les espaces verts accessibles. Si des Canadiens ou Canadiennes décident de visiter, ils doivent se rappeler qu'ils sont toujours responsables de leur propre sécurité. Ils devraient consulter le site Web de Parcs Canada pour être préparés pour leur visite et être informés de toute fermeture de zone. Les services de recherche et sauvetage pourraient être limités. Les visiteurs devraient faire preuve de prudence additionnelle en ce moment et éviter les activités qui présentent des risques pour la sécurité.

Plusieurs entreprises et activités touristiques sont présentes dans les sites de Parcs Canada. Celles-ci sont de précieuses partenaires et offrent des services importants aux visiteurs. Ces entreprises pourraient poursuivre leurs activités et les clients devraient s'informer auprès d'elles pour s'assurer que leurs services n'ont pas été modifiés avant de visiter.

Parcs Canada cessera de prendre de nouvelles réservations jusqu'au 30 avril 2020. Toutes les réservations existantes pour cette période seront remboursées en totalité. De plus, l'Agence élabore actuellement une approche afin d'honorer la carte d'entrée Découverte, à la lumière des restrictions relatives aux voyages et des fermetures en lien avec la COVID-19. Les détails seront communiqués en temps opportun.

Une liste complète des sites de Parcs Canada qui sont fermés et des paramètres de ces fermetures sera bientôt disponible sur le site Web de Parcs Canada. Veuillez consulter le site pc.gc.ca régulièrement pour obtenir des mises à jour.

Citation

« En cette période critique, notre priorité absolue demeure la santé et la sécurité des Canadiens et Canadiennes. Nous faisons tout en notre pouvoir pour contenir le nouveau coronavirus et réduire la pression sur notre réseau de soins de santé. Nous espérons reprendre les activités normales dans les sites de Parcs Canada, mais pour le moment nous devons suivre les conseils des experts de la santé publique et travailler ensemble à limiter la propagation de la COVID-19. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada

Liens connexes

Coronavirus (COVID-19) et votre visite à un endroit de Parcs Canada

L'Agence de la santé publique du Canada

SOURCE Parcs Canada