Parcs africains : La Zambie salue le retour des guépards dans l'une des zones humides les plus importantes d'Afrique

LUSAKA, Zambie, 19 décembre 2020 /PRNewswire/ -- Les zones humides de Bangweulu, dans le nord-est de la Zambie, ont accueilli une petite population fondatrice de guépards - la première de leur espèce à revenir dans cette zone humide protégée et appartenant à la communauté depuis près d'un siècle.

L'introduction de trois premiers guépards d'Afrique du Sud est le résultat d'un partenariat de longue date entre le ministère zambien des parcs nationaux et de la faune sauvage (DNPW), six conseils des ressources communautaires (CRB) et une organisation à but non lucratif de conservation Parcs africains , qui gère les zones humides de Bangweulu depuis 2008. Ils ont travaillé en collaboration avec le Endangered Wildlife Trust projet d'expansion de l'aire de répartition du guépard (EWT), qui a permis de trouver des individus en bonne santé dans les réserves d'Afrique du Sud pour rétablir une population en sécurité à Bangweulu.

« Avec la réintroduction des guépards dans cette zone humide extraordinaire, Bangweulu sert de parangon pour la conservation de la communauté. Notre partenariat unique avec les Community Resource Boards et les parcs africains a ouvert la voie à la protection de cette espèce vulnérable contre l'extinction à l'état sauvage, tout en contribuant à la revitalisation de Bangweulu et à l'amélioration du tourisme axé sur la nature », a déclaré le Dr Chuma Simukonda, directeur du département des parcs nationaux et de la faune sauvage.

Avec 6 570 km2, Bangweulu est d'une taille et d'un habitat appropriés pour soutenir une population viable de guépards. Sa connectivité avec d'autres zones protégées offre le potentiel supplémentaire d'établir une métapopulation saine pour promouvoir la survie à long terme de l'espèce dans la région.

Avec moins de 7 000 guépards dans une fraction seulement de leur aire de répartition historique, des zones protégées sûres sont essentielles à la survie de l'espèce dans les paysages sauvages d'Afrique. « Dans de nombreuses régions du continent, les guépards sont confrontés à un avenir incertain, mais aujourd'hui, le gouvernement zambien et les communautés de Bangweulu leur offrent la possibilité de se rétablir tout en contribuant au développement du tourisme dans le nord de la Zambie », a déclaré James Milanzi, directeur des parcs africains en Zambie.

Bangweulu est classée comme zone importante pour les oiseaux par BirdLife International et comme zone humide d'importance internationale par RAMSAR, et soutient 50 000 personnes locales qui dépendent des riches ressources du paysage. Les progrès réalisés dans la restauration de la zone humide ont vu le braconnage diminuer considérablement, les populations d'animaux sauvages augmenter régulièrement, et le tourisme et d'autres projets d'entreprises ont apporté des revenus à la région et à ses communautés.

Le transfert a été rendu possible grâce à Ashia Cheetah Conservation et National Geographic. Stichting Natura Africae, WWF-Pays-Bas et WWF-Zambie ont apporté un soutien pluriannuel essentiel à la gestion globale des zones humides de Bangweulu.