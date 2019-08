Parcours des phytotechnologies du Jardin botanique de Montréal - L'Association minière du Québec souligne l'inauguration de la station Les marais épurateurs

QUÉBEC, le 22 août 2019 /CNW Telbec/ - L'Association minière du Québec (AMQ) est heureuse d'assister à l'inauguration de la station Les marais épurateurs du Parcours des phytotechnologies au Jardin botanique de Montréal. La contribution financière significative donnée par l'AMQ à la Fondation Espace pour la vie a permis la réalisation de cette première station du parcours éducatif.

Les phytotechnologies qui seront présentées tout au long du parcours sont des technologies vertes et innovantes qui consistent à résoudre les divers enjeux environnementaux de façon naturelle, c'est-à-dire à l'aide des propriétés fondamentales des plantes. Plus précisément, la station des marais épurateurs présente un véritable jardin aquatique composé de deux marais filtrants. Ces derniers utilisent les facultés épuratoires des plantes aquatiques et de leur milieu pour assainir l'eau.

Dans l'industrie minière québécoise, des solutions semblables sont déjà mises en place, par exemple en revégétalisant des sites miniers en fin de vie. Le soutien financier de l'AMQ, totalisant 100 000 dollars, encourage ainsi les nouvelles façons de faire plus respectueuses de l'environnement et traduit l'engagement du secteur minier québécois envers le développement durable du Québec.

Le public est donc invité à venir visiter cette première station du parcours afin de découvrir une alternative naturelle et hautement performante de purification d'eau de plus en plus reproduite au sein de l'industrie québécoise.

Citation

« L'utilisation de végétaux dans les travaux de restauration des parcs à résidus miniers est courante, mais pourrait également être utilisée à d'autres fins dans le cadre des travaux de restauration complète du site minier. C'est pourquoi le partenariat entre l'Association minière du Québec et la Fondation Espace pour la vie était tout naturel afin d'appuyer la réalisation du Parcours des phytotechnologies du Jardin botanique de Montréal. »

- Josée Méthot, présidente-directrice générale de l'AMQ

À propos de l'Association minière du Québec

Fondée en 1936, l'Association minière du Québec (AMQ) agit à titre de porte-parole proactif des entreprises minières en production, en exploration et en transformation, des entrepreneurs miniers, des entreprises minières en développement, de même que des fournisseurs, d'institutions, d'organismes sans but lucratif et de divers partenaires du secteur minier. Fière des 40 540 emplois et des dépenses totales de 8,5 milliards de dollars que l'industrie minière a générés au Québec au cours de la dernière année, l'AMQ a pour mission de promouvoir, soutenir et développer une industrie minérale québécoise engagée, responsable et innovante.

